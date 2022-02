Castiglione del Lago. Controlli serali sulla “Movida” da parte dei Carabinieri.

(Comunicato stampa)

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago hanno organizzato e condotto un servizio preventivo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla repressione dei reati in genere.

I militari, in occasione delle riaperture dei locali della c.d. “movida” del Trasimeno, hanno effettuato controlli in prossimità di discoteche e bar, sottoponendo a controllo circa 40 persone e varie attività commerciali.

Nell’ambito del servizio i Carabinieri hanno notato un ragazzo, in evidente stato di alterazione psicofisica, che si aggirava tra le macchine di una nota discoteca di Castiglione del Lago; i militari si sono avvicinati e si sono accorti che stava danneggiando la carrozzeria di un veicolo in sosta con un mazzo di chiavi.

L’intervento, finalizzato a interrompere l’atto vandalico, non è stato semplice: il giovane infatti, alla vista dei Carabinieri, si è ulteriormente agitato e ha iniziato a minacciare pesantemente – anche di morte – gli operanti. Solo l’intervento di un’altra pattuglia, giunta in ausilio dei colleghi, ha permesso di ricondurre la situazione alla calma. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma, dove è stato anche visitato dai sanitari del 118, contattato dagli stessi militari di Castiglione al fine di verificare le condizioni di salute del giovane, il quale versava ancora in forte stato di agitazione psicomotoria.

Al termine degli accertamenti, il ventenne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Nel corso del servizio, inoltre, i Carabinieri hanno segnalato alla locale Prefettura quale “assuntore” un diciannovenne sorpreso a consumare stupefacente del tipo “hashish” nei pressi di un altro esercizio commerciale.

