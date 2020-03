Castiglione del lago. Cinema Caporali: programmazione dal 4 al 11 marzo 2020.

Programmazione dal 4 al 11 marzo 2020 Per ulteriorei informazioni potete visitare il sito www.cinemacaporali.it, il profilo FB o contattare la direzione al numero 335.5858310. ALLA MIA PICCOLA SAMA MERCOLEDI 4 marzo ore 18.00 e 21.15 Waad è una studentessa universitaria quando, nel 2011, sull’onda delle primavere arabe, la gioventù di Aleppo insorge contro la dittatura di Bashar al-Assas e ne domanda a gran voce la fine. La repressione del regime però è spietata e dà luogo alla più sanguinosa guerra civile del nostro presente. Molti fuggono, ma Waad resta, a fianco dell’amico Hamza, che diventa … Leggi tutto. VOLEVO NASCONDERMI GIOVEDI 5 marzo ore 21.15 VENERDI 6 marzo ore 21.15 SABATO 7 marzo ore 21.15 DOMENICA 8 marzo ore 18.00 e 21.15 LUNEDI 9 marzo ore 21.15 MERCOLEDI 11 marzo ore 18.00 Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici lo porteranno all’espulsione. Viene mandato a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l’uomo che è ufficialmente suo padre. Qui vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati … Leggi tutto. JOJO RABBIT VENERDI 6 marzo ore 18.00 versione originale con sottotitoli in italiano DOMENICA 8 marzo ore 15.30 MERCOLEDI 11 marzo ore 21.15 Jojo ha dieci anni e un amico immaginario dispotico: Adolf Hitler. Nazista fanatico, col padre ‘al fronte’ a boicottare il regime e madre a casa ‘a fare quello che può’ contro il regime, è integrato nella gioventù hitleriana. Tra un’esercitazione e un lancio di granata, Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea che ama il … Leggi tutto. Uscita rinviata dalla distribuzione in data da destinarsi Cinema Teatro Cesare Caporali – Piazzetta San Domenico, 1 – Castiglione del Lago (PG)

