Castiglione del Lago. Arresto di due ventenni : ipotesi di reato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

(Comunicato stampa)

In tutto il territorio di competenza della Compagnia di Città della Pieve sono stati intensificati i servizi di controllo per prevenire e reprimere i reati in genere, in particolare quelli contro il patrimonio e il consumo di droga.

Lo scorso 23 dicembre, sono state arrestate due persone per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infatti, i militari della Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago, supportati da personale della Polizia Municipale del paese lacustre e coadiuvati dal servizio cinofilo della Guardia di Finanza di Perugia, hanno tratto in arresto in flagranza, due ventenni, di nazionalità italiana: il primo, residente nel senese e già noto alle forze di polizia, mentre il secondo risiede in area lacustre.

I ragazzi hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri, poiché erano stati visti entrare ed uscire più volte, e in maniera sospetta, da una struttura disabitata.

A questo punto con l’ausilio di personale della Polizia Municipale, i due giovani sono stati fermati per un controllo e, fin da subito, hanno assunto un atteggiamento nervoso ed agitato. E’ conseguita una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire su uno dei due giovani, 2 involucri trasparenti di cellophane contenenti, uno cinque gr. di cocaina e l’altro gr. 5 di sostanza da taglio. Gli accertamenti si sono quindi estesi alle abitazioni dei due e alla struttura disabitata, che per la sua vasta estensione ha richiesto l’intervento dell’unita cinofila della Guardia di Finanza prontamente intervenuta.

La minuziosa ricerca ha consentito di recuperare ulteriori 25 grammi di cocaina, grammi 3 di marijuana, grammi 620 di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e bustine in plastica per il confezionamento.

Gli arrestati sono stati condotti presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago per le incombenze di rito. Successivamente, sono stati accompagnati, in permanenza domiciliare, presso le loro abitazioni, in attesa del rito per direttissima, che si è svolto il 24 dicembre 2020, a conclusione del quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti.

