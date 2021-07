Carabinieri Città della Pieve. Controlli straordinari del territorio.

(Comunicato stampa)

I militari della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, in ragione della straordinaria affluenza di turisti nel comprensorio del lago Trasimeno, già da alcune settimane hanno intensificato i controlli, raddoppiando la loro presenza sul territorio.

Gli obbiettivi indicati dal Comando Provinciale di Perugia: rispetto delle normative anti covid, del codice della strada e contrasto allo spaccio di stupefacenti.

L’esito dell’attività’ preventiva posta in essere dai Carabinieri ha portato i suoi frutti nel momento in cui a poche settimane dall’inizio dell’estate sono stati posti in essere, nel corrente mese 134 servizi di prevenzione, controllati 1110 veicoli, e 1296 persone.

E’ stata segnalata all’Autorità’ Amministrativa un’attività commerciale per aver somministrato alcolici a minorenni; ritirate 13 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica; segnalati 8 giovani per uso personale di stupefacenti e denunciato in stato di libertà’ un cinquantenne della provincia di Siena, trovato in possesso di alcune decine di piante di cannabis.

A rispondere sono stati anche due soggetti, rispettivamente residenti a Piegaro e Castiglione del Lago, i quali già sottoposti a misure alternative alla detenzione, avendo più volte violato le prescrizioni imposte, il competente Tribunale di Sorveglianza ha disposto la loro traduzione in carcere.

Non per ultimo, nel corso della giornata di lunedì 26 u.s., personale del Nucleo Operativo, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un trentenne di origine campana, ma residente nei dintorni del lago, trovato in possesso di un etto e mezzo di hashish, due dosi di cocaina e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente in dosi. L’arrestato, dopo la convalida, ha patteggiato una condanna di quasi tre anni di reclusione in ragione dei suoi numerosi trascorsi giudiziari.

Riguardo a antoniodellaversana