Carabinieri .Attività di controllo nella zona del Trasimeno.

(Comunicato stampa)

I Carabinieri di Città della Pieve nella serata di martedì 22 febbraio u.s., infatti, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nella zona del Trasimeno.

Numerosi i posti di “blocco” realizzati sulle principali arterie stradali.

Nel corso della serata di martedì, nei comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Magione, i Carabinieri sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che si è sviluppato dall’imbrunire fino a tarda sera. Varie le pattuglie impiegate, così come le zone presidiate dai militari, tra le quali anche le frazioni di Panicarola, Torricella e le zone più recentemente colpite dai furti in abitazione.

Il servizio, nel complesso, ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

controllo di n. 59 veicoli , elevando n.3 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 342,00 €;

, elevando n.3 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 342,00 €; controllo di n. 69 persone (delle quali n.9 già note ai Carabinieri);

(delle quali n.9 già note ai Carabinieri); segnalazione quale “assuntore” alla Prefettura di Perugia di un soggetto di origini marocchine, classe 1980, trovato in possesso di gr. 1,0 di stupefacente del tipo cocaina;

verificati n. 23 “green pass” e n.1 attività commerciale, dove non sono state riscontrate irregolarità.

Nei giorni precedenti, inoltre, la presenza dei Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve nelle strade della provincia ha permesso di sottoporre a controllo complessivamente 443 persone, di cui 99 con precedenti di polizia, e 236 veicoli. Durante queste attività, sono state elevate n. 15 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 2476,00 €.