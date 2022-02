Cade la capolista. Colpaccio della Pievese. Tavernelle a un punto dalla vetta.

La ventunesima giornata del campionato di Promozione Umbra Girone A non ha fatto mancare sorprese e risultati importanti, sia in zona play off che in quella play out.

La capolista magionese il Ventinella ha subito la sua seconda sconfitta nel derby comunale con il Marra a San Feliciano. Ed i biancocelesti di Soccorso sono stati raggiunti in vetta alla classifica dalla Pontevecchio che ha liquidato nell’anticipo di sabato la pratica Arna per 3 a 1.

Sempre nelle zone alte, in zona play off, preziosa vittoria del Tavernelle che nel finale è riuscito a piegare la resistenza del Piccione con una rete del solito Cacciamano. Ora i gialloverdi della Valnestore sono ad un solo punto dalla coppia di testa Ventinella-Pontevecchio.

Sempre in zona Play Off, c’è da registrare il colpaccio della Pievese che, anche se priba del bomber Dongarrà ,con una rete di Fattorini è andata a prendersi i tre punti sul campo del Selci.

