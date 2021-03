Buona giornata dal Corriere Pievese. Liceo Calvino. Una prima storia in otto foto

1 ottobre 1968. Si inaugura il primo anno del Liceo scientifico di Città della Pieve. Nella seconda foto il sindaco Marino Serafini taglia il nastro insieme al Vescovo Barbieri ed alcuni alunni. Nella terza foto gli studenti della prima classe.

Ma la mobilitazione per la istituzione del Liceo era cominciata diversi anni prima. Come riportato nella prima foto. Protagonista della campagna il giornale Pieve Nostra, organo della Associazione Turistica Pievese.

27 aprile 2000. Inaugurazione della Sede attuale del Liceo progettata dall’architetto Mario Botta.

Nella quarta e quinta foto i lavori di sbancamento e di posizionamento delle fondamenta. Nella sesta foto l’edificio a lavori completati. Nella settima foto il programma dell’inaugurazione.

In occasione di questa inaugurazione fu pubblicato anche un libro, nella ottava foto. Edito dalla Provincia, che ha realizzato anche l’edificio, curato da alcuni ex studenti, coordinati dalla professoressa Meo “Il Liceo di Città della Pieve. Retrospettive prospettiche” che parla dei primi 32 anni di vita di questo istituto.

A Città della Pieve ci sono stati in campo formativo anche due tentativi di insediamento di sedi universitarie. La prima fu il triennio di laurea breve organizzato dal Cirter per conto delle Facoltà di Agraria di Perugia e di Architettura di Roma. Il secondo è stato il Consorzio promosso dal Comune e dalla Link University di Malta. Ma di questo parleremo in altre occasioni.

Riguardo a Gianni Fanfano