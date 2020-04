Briziarelli e Rondini” Frecciarossa. I problemi vengono affrontati e gli impegni mantenuti”

“Grazie all’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, per aver avviato un confronto e portato a termine con successo la proposta di prevedere, al termine dell’emergenza covid-19, una fermata a Terontola del Frecciarossa che parte da Perugia alle 5,30”. Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli e del consigliere regionale Eugenio Rondini che proseguono: “Questa è la dimostrazione che la Giunta della Presidente Donatella Tesei ha compreso l’importanza del Trasimeno. C’è un evidente cambio di passo rispetto al passato, i problemi vengono affrontati e gli impegni mantenuti”. All’incontro che si era svolto presso l’Assessorato ai Trasporti a Perugia, per dare avvio a questa proposta, erano presenti tra gli altri anche il sindaco di Tuoro Maria Elena Minciaroni, il Sindaco di Cortona Luciano Meoni, l’assessore ai trasporti del Comune di Cortona Silvia Spensierati e il Consigliere regionale toscano Marco Casucci.

“La fermata di Terontola – continuano i due esponenti del Carroccio – permetterà un accesso verso Milano molto importante per il nostro territorio, arricchendo l’offerta delle soluzioni a disposizione delle comunità del Trasimeno e non solo. Una risposta che arriva in un particolare momento, come quello che stiamo vivendo, in cui oltre all’emergenza sanitaria è necessario gettare da subito le basi per la ripresa economica – concludono Briziarelli e Rondini – elemento da non sottovalutare e che passa anche dai collegamenti e dai trasporti”.

