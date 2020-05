Briziarelli e Rondini “Continueremo a seguire anche l’attivazione di un presidio a Città della Pieve così come previsto dal Dpcm n.70”.

Nei giorni scorsi i temi della sanità e degli ospedali in questa zona sono stati sotto attenzione, sia per le connessioni con il virus sia per le voci circolate sulla fase preparatoria del nuovo piano sanitario regionale. Anche nelle nostre pagine sono state segnalate le argomentazioni tecniche che hanno confermato, all’interno di questo lavoro preparatorio, lo squilibrio di posti letto e di servizi che il nostro territorio vive rispetto ad altre zone della regione. E’ quindi importante che i due esponenti della Lega, Briziarelli e Rondini, nella nota stampa dedicata in particolare alla ripresa di attività dell’Ospedale di Castiglione del Lago, abbiano ricordato la loro attenzione, nel brano che riportiamo, per quello che da tempo è l’obbiettivo dell’area Sud del Trasimeno, del Comune di Città della Pieve, del Comune di Montegabbione e del Comitato Cittadino Art.32, cioè la realizzazione del Pronto Soccorso per area Disagiata. (ndr)

“…Questa scelta – sottolineano Briziarelli e Rondini – testimonia la ritrovata attenzione della Regione per i servizi sanitari nel comprensorio del Trasimeno che per troppo tempo sono stati penalizzati rispetto ad altre aree del territorio umbro. Ora che si sta tornando alla normalità – concludono – continueremo a seguire con attenzione tutte le questioni sanitarie sia per quanto riguarda l’emergenza urgenza che la medicina del territorio che i servizi ospedalieri e per l’attivazione di un presidio di territorio a Città della Pieve così come previsto dal Dpcm n.70”.

