(Comunicato stampa)

Sono state effettuate ieri mattina (6 gennaio) le estrazioni dei biglietti della “Lotteria Chianciano Terme”. L’estrazione è stata effettuata dal notaio Francesco Previti, alla presenza delle istituzioni del Comune di Chianciano Terme, all’ingresso del Parco Acqua Santa di Terme di Chianciano (Piazza Martiri Perugini) a Chianciano Terme. Tre i premi assegnati e questi sono i biglietti estratti: primo premio, una automobile Ford Fiesta 1.1. (75 cv) benzina Connected, al biglietto numero 2473; secondo premio, un soggiorno di quattro notti per due persone a Chianciano Terme (offerto dall’Associazione Albergatori di Chianciano Terme), al biglietto numero 536; terzo premio, due ingressi con cena alle Terme Sensoriali, al biglietto numero 1800 (offerto da Terme di Chianciano SpA).

L’iniziativa, organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme a cui hanno aderito il Comune di Chianciano Terme e diverse associazioni di categoria della stazione termale (Pro Loco di Chianciano Terme, Articolo 93, Confesercenti, Confcommercio, CNA) doveva concludersi lo scorso fine settembre, ma a causa dell’emergenza sanitaria l’estrazione, era stata rinviata.

I possessori dei biglietti vincenti, come indicato dal notaio Francesco Previti, devono entro cinque mesi dal giorno dell’estrazione (6 gennaio 2021) contattare gli organizzatori per l’assegnazione dei rispettivi premi. Qualora, entro questo termine, i possessori dei biglietti vincenti non si presentino, i premi saranno conferiti alla Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme, che ha promosso la lotteria.

“Desidero ringraziare quanti hanno aderito all’iniziativa e quanti si sono adoperati per la buona riuscita di questa lotteria che se da una parte ha premiato coloro che hanno acquistato i biglietti, dall’altra ha voluto rappresentare un incentivo per tutte le attività economiche che hanno collaborato nella vendita dei biglietti e soprattutto per aver messo a disposizione sconti, contestualmente all’acquisto dei biglietti, presso le proprie attività commerciali – afferma l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Chianciano Terme, Fabio Nardi – ed in particolare l’Associazione Albergatori e Terme di Chianciano che hanno offerto il secondo e terzo premio di questa lotteria”.

I biglietti vincenti cartacei sono esposti presso l’ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, che ha sede in Piazza Italia n. 67 a Chianciano Terme.

Riguardo a antoniodellaversana