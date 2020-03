Biblioteca Città della Pieve: Leggere al tempo del Covid-19

Cari utenti,

sapete tutti che in ottemperanza al DPCM del 9 marzo 2020 le Biblioteche e tutti gli istituti di cultura italiani saranno chiusi fino al prossimo 3 aprile. Tuttavia per non farvi sentire troppo soli e soprattutto per consentirvi di continuare a leggere ed informarvi, vi comunichiamo che chiunque lo desidera, può richiedere l’accesso a MLOL (Media Library on Line), la più grande biblioteca digitale italiana attraverso la quale, del tutto gratuitamente , è possibile leggere e-book, ascoltare musica e audiolibri, consultare giornali e riviste, accedere a migliaia di altre risorse digitali.

Per farlo è necessario solo possedere un indirizzo di posta elettronica che dovrete comunicarci per poter ricevere i dati necessari all’accesso (username e password). Una volta ricevuti, basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e scrivere “MLOL Umbria” poi cliccare sul 1° link che compare. Si aprirà una pagina dove dovrete inserire 3 dati: Ente (selezionare “Regione Umbria” dal menù a tendina), Username e Password (quest’ultimi sono quelli che avrete ricevuto per e-mail). A questo punto siete entrati nella più grande biblioteca virtuale: quasi 1 500 000 di risorse! Buon divertimento!

Ricordiamo inoltre che all’interno troverete anche una guida esauriente che aiuta ad esplorare questo mondo e le Faq, cioè la lista delle domande con le risposte più frequenti che vengono fornite ai nuovi arrivati.

Nella speranza che quanto detto possa contribuire, seppure in minima parte, ad alleviare il disagio che tutti noi proviamo di fronte a questa emergenza, in attesa di poterci nuovamente incontrare in biblioteca, non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore informazione allo 0578.299409 e 291405.

Le Istruttrici

Fornasiero – R. Patrizi

(riceviamo e pubblichiamo)

