Bella storia di integrazione a Chianciano

La vita e la socialità si nutrono di innumerevoli eventi, piccole pagine di storia che mai entreranno nei libri ma che a livello personale, rappresentano un destino, un’esistenza spesa tra gli altri, magari lontano da dove si è nati. Il cammino del mondo non è determinato solo da grandi eventi, spesso “incomprensibili” e non facilmente decifrabili, sembra un paradosso, nell’era della “informazione – fiction” globale. Ed io, per puro senso di cronaca, quella minuta di una cittadina, voglio parlare di Hu Li Fan e di Hu Huiyan. Certo detto così non si intuirebbe mai di chi o cosa io voglia raccontare. Ma già se dicessi Giovanni e Giulia molte persone qui a Chianciano sorriderebbero. E sì perché sto parlando di una coppia cinese, marito e moglie, che qualche anno fa rilevò il bar ex Marabissi sul viale Della Libertà. Giovanni e Giulia sono due persone di bell’aspetto, calmi, sorridenti ed efficienti nel condurre il lavoro. In effetti quando si prova ad instaurare con loro un discorso non è facilissimo intendersi tuttavia alla fine, almeno i concetti semplici, trovano una risoluzione. Poi fa una certa impressione vedere i loro figli che parlano un italiano con caratteristica inflessione toscana.

Ovviamente tutto quello che riguarda il servizio bar è ampiamente stato acquisito da Giovanni e Giulia a livello di linguaggio, anche la famosa inverosimile gamma del gusto italiano del caffè: lungo – corto – schiumato – corretto – decaffeinato – macchiato con latte caldo – macchiato con latte freddo ecc. Si anche questa simpatica varietà di richieste non ha più segreti per loro. E pensare che all’inizio credo conoscessero giusto le parole: caffè, latte, buongiorno, buonasera. Ora, dicevo se la cavano con l’italiano, e per quanto riguarda la presenza nel territorio hanno riscosso la fiducia e la stima di tutti, infatti i loro clienti spaziano veramente in maniera interclassista e trasversale nella comunità. Ma quello che trovo veramente straordinario nel loro modo di essere e lavorare risiede nel fatto che con ogni singolo cliente essi hanno saputo instaurare un rapporto di affetto, amicizia, confidenza.

Nunzio Dell’Annunziata