Banca Valdichiana. M5Stelle ” Serve un approfondimento aperto e franco tra tutte le parti in causa”

(riceviamo e pubblichiamo) Il Movimento 5 Stelle di Chiusi , in merito a quanto sta accadendo all’interno di Banca Valdichiana ed ai comunicati apparsi oggi su “La Nazione” ed “Il Corriere di Siena ” , oltre all’articolo di Prima Pagina, ove si mostra la contrapposizione tra il Sindaco di Chiusi, parte dei consiglieri del CDA, dimissionari, ed i dirigenti apicali della Banca , auspica che il Comitato soci , l’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza vogliano approfondire gli aspetti gestionali e le cause che hanno determinato le scelte operate dall’Istituto di credito, in considerazione anche dell’influenza esercitata dallo stesso sull’economia reale del territorio.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di un approfondimento aperto e franco tra tutte le parti in causa, al fine di giungere a comprendere gli scenari operativi, passati presenti e futuri , in modo che non si generi un danno per gli operatori economici e per i cittadini

M5S Chiusi

Riguardo a redazione