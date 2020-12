Banca Centro Toscana Umbria. Fabro, apre la filiale Digital Experience

Si è tenuto ieri, lunedì 21 dicembre alle 15:30, il taglio del nastro per inaugurare i nuovi locali della filiale di Banca Centro a Fabro Scalo. Le norme per il contenimento del Covid-19 hanno consentito solo una cerimonia sobria ma il presidente Palmiro Giovagnola, il vice presidente Florio Faccendi, il direttore generale Umberto Giubboni e il condirettore Marcello Morlandi hanno voluto essere presenti alla benedizione dei locali.

Nei locali di Piazzale della Stazione numero 15 a Fabro Scalo, realizzati nonostante le difficoltà del periodo, soci e clienti troveranno un nuovo concetto di filiale digital experience: ampi uffici, anche a disposizione degli specialisti in ambito private e assicurativo, ATM evoluti per compiere in autonomia le principali operazioni bancarie, spazi informativi digitali e tradizionali. Tecnologia all’avanguardia che va di pari passo con la consueta attenzione, relazione e competenza del personale di Banca Centro.

Rinnovare la presenza nel territorio è un segno tangibile della volontà di Banca Centro di rinforzare il legame e l’attenzione con l’economia locale, le famiglie e le imprese in particolar modo in questo contesto storico.

Nella foto il taglio del nastro (da sn. Palmiro Giovagnola, Marcello Morlandi, Umberto Giubboni).

