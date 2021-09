Baby PIEVESE di ferro !

(Comunicato stampa)

Una Pievese incerottata e priva di ben sei infortunati, porta a casa un ottimo punto contro la capolista Selci Nardi e muove la classifica.

Al 14º la prima grande occasione capita sulla testa del numero 5 ospite Grasso che, su schema da calcio d’angolo, fa tremare la traversa.

Smaltita la paura, la Pievese prende in mano il pallino del gioco e passa in vantaggio. Apertura col compasso di Ballone, Dongarrà entra in area e, dopo un sinistro ribattuto, insacca in stile futsal. È 1-0 al 24º.

La prima frazione scorre senza grande sussulti se non fosse che, per i biancocelesti di mister Luca Saravalle piove sul bagnato. Al 39º, infatti, i padroni di casa perdono anche il proprio numero 10 nonché autore del gol del vantaggio.

Nella ripresa la Pievese è ordinata e tiene in modo impeccabile il campo fino a quando, al 71º il fantasista ospite Burchini trova il più classico dei gol della domenica e mette all’incrocio l’1-1.

Dopo il pari ospite una sola grande occasione degna di nota. Capita sui piedi dell’esterno destro pievese Sauta che, dopo una bellissima azione personale, trova il miracolo del portiere ospite in uscita a dirgli di no.

Pievese e Selci Nardi si dividono la posta ma, l’albiceleste ha dimostrato di saper tenere testa ad una squadra quotata, nonostante pke numerose defezioni e i tanti fioriquota (6) con il quale ha concluso il match.

Mattia Caciotto

TABELLINO:

PIEVESE

Gaeta 6 Giorgi 6 (56º Cesarini 6) Morganti6.5 Parretti 7Giovannini 7 Bonomini 7 N.Saravalle 7 Papi 7 (85º Possieri sv) Ballone 6.5 Dongarra’ 7( 39º Sorrentino 6) Scargiali 6.5 (62º Sauta 6.5) All. SARAVALLE L. 7

SELCI NARDI

Boncompagni 6.5 Romoli 6

Mezzanotti 6 Cenciarelli 6 (46º Belloni sv 58º Atif 6) Grasso 5.5 (83º Cantalamessa sv) Tavernelli 6

Mariangioli 6 (56º Selvaggi 6)

Guerri 6 (46º Rossi 6)

Piergentili 6 Burchini 7 Cecchetti 6

All. MARINELLI 6

Arbitro: Donati Guerrieri 5.5

Ammoniti pievese: 26º N. Saravalle

45º Giorgi 73º Cesarini

Ammoniti Selci: 57º Grasso 59º Selvaggi

Espulsi: 68º Saravalle L. (Dalla panchina)

MARCATORI: 24º Dongarrà 71º Burchini

