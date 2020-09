Assaggi di afrodisiaco a Citta’ della Pieve, in attesa del festival del 2021

Menù e aperitivi a tema; cosmesi e make-up afrodisiaci; tours delle bellezze storico-artistiche legati all’amore e all’eros e social meeting con esperti del settore per soddisfare e scoprire tante curiosità.

In attesa del Festival dell’Afrodisiaco che si svolgerà nel 2021, Città della Pieve propone per il 12 e 13 Settembre p.v.: “Gustiamoci questo assaggio!”, un appuntamento dedicato a tutti coloro che desiderano trascorrere un weekend sensuale e…piccante, meglio se in compagnia del partner.

In programma ci sono stuzzicanti degustazioni afrodisiache presso i ristoranti ed i bar aderenti all’iniziativa. Alla Casa dello Zafferano in via Pietro Vannucci 31, invece, l’aperitivo sarà rigorosamente a base del liquore allo zafferano di Città della Pieve “Amor”, mentre sabato 12, alle ore 18.00, “Cosmesi Afrodisiaca” a cura delle Terme di Chianciano, con la presentazione di prodotti realizzati con zafferano e peperoncino.

Sabato 12 alle ore 21.00, a Palazzo Corgna – Sala delle Muse, “Il Potere Afrodisiaco del Make-up”, un’imperdibile classroom con Maria Paola Rapicetti. Per tutto il weekend, inoltre, con partenza alle ore 17.30 dall’Info Point di piazza Matteotti, il tour “Love is in the Art”, Amore Sacro e Amor Profano nell’arte di Città della Pieve.

“Gustiamoci questo assaggio!” sarà anche social e, con la direzione di Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini dell’Università Telematica San Raffaele di Roma, potremo soddisfare e scoprire tante curiosità sul tema dell’afrodisiaco. Gli interventi live, che vedranno la partecipazione di esperti del settore, saranno: Eros e cibo; robot e passione amorosa; i prodotti afrodisiaci ed estetica afrodisiaca.

Ristoranti aderenti:

Trattoria Bruno Coppetta, Ristorante Dandy’s, Ristorante Zafferano

Bar e gelaterie aderenti:

Antica Caffetteria Matucci, Caffè Fibonacci, Gelateria Grande Amore

Staff Ufficio del Sindaco

