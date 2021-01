Area ex Enel Pietrafitta. Briziarelli (Lega) “ Chiederemo al governo fondi del recovery plan anche per bonifica”

(comunicatos stampa) “Ho partecipato con soddisfazione all’incontro organizzato dai Consiglieri Regionali Eugenio Rondini (Lega) e Simona Meloni (PD) con l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, la Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, con delega alle Aree di Crisi non Complesse, Alessia Morani ed Enel per il piano di rilancio dell’area ex Enel di Pietrafitta nel comune di Piegaro. Un’occasione di confronto importante con una realtà come Enel, la cui presenza in Umbria è un’eccellenza che va tutelata e non dispersa, alla quale va chiesto uno sforzo di investimento tanto per Pietrafitta quanto per Bastardo nel comune di Gualdo Cattaneo, perché si specializzino entrambi i siti così che ognuno possa andare avanti”.

Sono queste le parole del Senatore della Lega Luca Briziarelli, a margine dell’incontro avvenuto lunedì in Regione, durante il quale lo stesso esponente del Carroccio, ha annunciato che oltre alle risorse indicate, chiederà ufficialmente al Governo di attingere “anche a quelle risorse del Recovery Plan destinate all’Ambiente così da utilizzarle per la bonifica delle aree italiane interessate dalla presenza di Centrali Elettriche a carbone e di depositi di lignite nell’ambito del percorso di decarbonizzazione. Ciò permetterebbe – continua Briziarelli – di trovare risorse importanti sia per il sito di Pietrafitta che per quello di Bastardo, così come per le altre località italiane interessate. Una proposta che ho già presentato a livello nazionale, ma che finora non è stata accolta dalla maggioranza. Ripresenterò tale proposta sotto forma di Disegno di Legge che modifichi le disposizioni relative all’individuazione dei Sin (Sito di interesse nazionale) contenute nel Testo Unico Ambientale 152 del 2006”.

