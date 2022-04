Archivio Pievese. La Festa del Pievese Lontano. Entra in campo il Terziere Castello

Nel programma che stiamo definendo dei primi festeggiamenti che il Terziere Castello farà per San Pietro, il 29 giugno ed a seguire il fine settimana primo , due e tre luglio, un momento importante, opportunamente rivisitato, sarà dedicato, agli anni della rinascita moderna del nostro terziere, ed in particolare del nostro Corteo, che è. stato tra gli organizzatori ed i protagonisti di un festa particolare “La Festa del Pievese Lontano”, con la consegna delle chiavi della città ad un rappresentante dei graditi ospiti. Stiamo parlando degli inizi degli anni sessanta del secolo scorso.

Sarà l’occasione anche per ricordare uno degli ultimi periodi storici della nostra Parrocchia, creata insieme alla Diocesi agli inizi del 1600, e sarà l’occasione per onorare i tanti pievesi nativi ed adottivi che hanno contribuito alla vita ed alla crescita della nostra città.

(g.f)

