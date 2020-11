Angela Germinario “Voglio ringraziare pubblicamente quattro Vigili del Fuoco”

Riceviamo da una nostra lettrice Angela Gerrminario questo messaggio che pubblichiamo volentieri

“Vorrei ringraziare pubblicamente quattro vigili del fuoco, che ho incontrato questa mattina a Città della Pieve, verso le ore 10 presso l’area di servizio di Giorgi. Non ho purtroppo i loro nomi ma per me si è trattato di quattro angeli.