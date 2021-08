Anche presidente FITAV Luciano Rossi a Cetona per onorare Diana Bacosi.

(Comunicato stampa)

Questa sera (31 agosto, ore 21.00) a Cetona ad onorare Diana Bacosi, che ha sfiorato per un soffio l’Oro aggiudicandosi l’argento nel tiro a volo “Skeet” ai Giochi Olimpici di Tokio 2020, compiendo un’impresa storica con due medaglie in due olimpiadi consecutive, saranno in molti ad attenderla. Tra i presenti, ci sarà anche il Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) e Consigliere Nazionale del CONI dal 1993, Luciano Rossi, il cui impegno istituzionale è riconosciuto a livello internazionale; a lui si deve il ruolo determinante per l’ingresso del Tiro a Volo tra le discipline paralimpiche, per l’inclusione dell’attività femminile sia sportiva che dirigenziale nel mondo del Tiro, ma anche il ruolo determinante per la promozione della disciplina sportiva nelle scuole e nel CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e per l’introduzione del Tiro a Volo nel CISM (International Military Sport Council). Luciano Rossi è impegnato anche nella lotta al doping per la salvaguardia e la protezione della salute degli atleti, per la sostenibilità e tutela ambientale con particolare attenzione alla pratica del Tiro.

Intanto Diana Bacosi sul suo profilo Facebook ha pubblicato la foto con il grande pannello che la ritrae vincitrice a Tokio, affisso sulla facciata di uno dei palazzi centrali di Piazza Garibaldi a Cetona, commentando: “Vi aspetto per festeggiare tutti insime!!!!”

Ad attendere Diana Bacosi, che a Tokio, per un solo tiro di differenza nell’ultima manche, è stata costretta a lasciare l’oro all’americana Amber English, oltre a tutti i cittadini, Roberto Cottini, Sindaco di Cetona e Luciano Rossi, Presidente FITAV, ci saranno: Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Silvio Franceschelli, Sindaco di Montalcino e Presidente della Provincia di Siena; Giacomo Grazi, Sindaco di Torrita e Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e diverse autorità.

I festeggiamenti in Piazza Garibaldi sono stati organizzati dal Comune di Cetona.

Diana Bacosi è nata in Umbria a Città della Pieve il 13 luglio 1983, da Stanislao Bacosi e da Tiziana Pinzi, famiglia d’origine cetonese, ha sempre vissuto a Cetona e grazie alla passione del padre per la caccia, si è avvicinata al mondo delle armi e del tiro partecipando per la prima volta, nel 2004, ai campionati europei di tiro, vincendo la medaglia d’argento nello skeet a squadre. Nel 2005 si è arruolata nell’Esercito Italiano e nel 2005 e il 2007, sempre agli europei, ha vinto due ori consecutivi. Nel 2016 ha vinto la medaglia d’Oro ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro e ai Giochi Olimpici di Tokio 2020, terminati poche settimane fa, ha conquistato la medaglia d’Argento, sempre nello skeet.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19 (solo posti a sedere, Green Pass obbligatorio). Prenotazione consigliata: Ufficio turistico di Cetona 0578 239143.

