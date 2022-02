Anche il cardinale Bassetti sulla via di Città della Pieve.

Lo aveva accennato in passato, durante le sue visite a Città della Pieve , seconda sede della Diocesi dalla metà degli anni settanta. Ma qualcuno aveva preso la battuta come complimento ai padroni di casa. Ora invece secondo fonti attendibili pare che, anche il cardinale Bassetti, avviandosi al temine dei suoi incarichi come vescovo dell’Archidiocesi di Perugia e Città della Pieve e come presidente della Conferenza Episcopale Italiana, abbia deciso di ritirarsi a Città della Pieve, nello splendido Palazzo Vescovile di Via Vannucci, magnificamente restaurato negli anni scorsi. Già si parla della data che dovrebbe essere a metà aprile.

E’ una bella notizia perché significa che Città della Pieve, la sua società, la sua storia anche religiosa, il suo grande patrimonio architettonico continuano a richiamare sempre nel volgersi degli anni, uomini e donne di grande valore. Significa che avremo una grande risorsa umana oltre che intellettuale e religiosa all’interno della vita di queste storiche mura. (g.f)

