(Comunicato stampa)

Augusto Peltristo Vicecommissario Lega e Capogruppo della Civica Di Piegaro torna ad occuparsi di analisi nelle acque alla ricerca di amianto. Lo fa con una missiva inviata al gestore VUS Valle Umbra Servizi, per conoscenza e per eventuale competenza anche alla Direzione Sanitaria Usl Umbria 2, all’Assessore Regionale alla Sanità, AURI, al Gestore Servizio Idrico Integrato e al Comando Carabinieri NOE.

Una battaglia iniziata da 3 anni e che ha portato alla nascita, un anno fa, di un protocollo d’intesa tra Umbra Acque e dipartimento di Prevenzione Usl 1. Protoccollo che prevede 50 punti di prelievo in tutta la Provincia di Perugia. Ora, dopo molte sollecitazioni, anche il gestore VUS nella Provincia di Terni ha dichiarato che il parametro amianto sarà incluso nelle analisi.

“Facendo seguito – esordisce il Capogruppo – alla missiva ricevuta a firma del Direttore Servizi e Rete, architetto Stefano Tini di Valle Umbra Servizi spa, in cui si dichiara che il parametro amianto sarà incluso nella caratterizzazione e gestione dei rischi previsti nell’ambito dei piani di sicurezza dell’acqua. Con il nostro Gruppo Consiliare – aggiunge Peltristo – abbiamo chiesto informazioni, riguardo alle modalità e tempistiche delle analisi, con quali Autorità competenti sono stati presi accordi per l’elaborazione e la valutazione dei campioni, la data e località dei campioni eseguiti e copia degli atti medesimi di cui, se necessario si farà accesso per l’acquisizione degli stessi e la precisa ubicazione dei siti di prelievo oltre che i dati analitici ottenuti. Inoltre – prosegue Peltristo – abbiamo richiesto di voler interloquire in ordine a quanto predisposto o ancora allo studio relativamente al più volte sollecitato piano di bonifiche”.

“Si resta in attesa – conclude Peltristo – di cortese sollecita risposta al fine di valutare la documentazione prodotta da parte del nostro Gruppo Consiliare la quale si riserva ogni azione futura a tutela della salute dei cittadini”.