Allerta meteo in Valdichiana.

(Comunicato stampa)

La Regione Toscana ha emesso un Bollettino di criticità per le giornate di oggi 24 settembre a partire dalle 21.00 e domani 25 settembre fino alle ore 20.00. In particolare, è allerta meteo, con codice “arancione” per il rischio idrogeologico reticolo minore e temporali forti per a partire dalle ore 21,00 di oggi, giovedì 24 settembre fino alle ore 8.00 di venerdì 25 Settembre 2020, valido per tutti i comuni dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Per la giornata di domani, 25 settembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 è previsto codice “giallo” sempre per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti ancora in tutti i comuni dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Inoltre, sempre per la giornata di venerdì 25 settembre 2020, dalle ore 13.00 alle ore 20.00, prosegue l’allerta meteo con codice “giallo” per rischio vento valido per il comune di Trequanda.

Si ricorda che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha attivo il Centro Intercomunale di Protezione Civile che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità in atto. Questi i numeri da contattare, attivi 24 ore su 24: numero verde; 800 913648; reperibilità: 320 4345803.

Maggiori informazioni e approfondimenti sul sito della Regione Toscana: www.cfr.toscana.it