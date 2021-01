(Comunicato stampa)

La Regione Toscana ha rivisto la previsione per la giornata odierna ed ha emesso un Bollettino di criticità ARANCIO per RISCHIO GHIACCIO dalle ore 18.00 di lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 12.00 di martedì 26 gennaio 2021 e un Bollettino di criticità GIALLO per RISCHIO GHIACCIO dalle ore 18.00 alle ore 23.59 di (domani) martedì 26 gennaio 2021. I due bollettini sono validi per tutti i comuni dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Si ricorda che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha attivo il Centro Intercomunale di Protezione Civile che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità in atto. Questi i numeri da contattare, attivi 24 ore su 24: numero verde; 800 913648; reperibilità: 3204345803.

