Al Teatro comunale dei Georgofili di San Casciano dei Bagni in scena “Passa la vita a Pontesponde” di Enrico Maria Falconi.

(Comunicato stampa)

Prosegue la stagione teatrale 2021-2022 al Teatro comunale dei Georgofili di San Casciano dei Bagno, in Via Luzia. Il prossimo appuntamento è per sabato 12 marzo 2022 alle ore 21.00 quando andrà in scena “Passa la vita a Pontesponde” (durata 80 minuti), una commedia che parla a tutti noi, di Enrico Maria Falconi per la regia Simone Luciani, con Patrizio De Paolis, Simone Luciani, Alice Pierini. A Pontesponte, città di fantasia, vivono Gigio e Morandi che, senza mai uscire di casa per anni per paura degli “Uomini Mostri” che terrorizzano il loro mondo, sperano ed aspettano: Morandi spera nella liberazione da parte degli “Uomini Volanti”; Gigio aspetta la bella stagione: l’estate. Passa il tempo e passano gli anni fino a quando arriva Lea a destabilizzare la normalità atipica di Gigio e Morandi. Lea e una splendida ragazza, senza passato e senza futuro, che conosce la terra ed il cielo.

Cinque gli spettacoli proposti in questa stagione che, partita lo scorso 27 novembre, si concluderà a fine marzo 2022. Il Direttore artistico del Teatro comunale, Sandro Nardi, ha improntato il cartellone selezionando una serie di spettacoli che mettono in scena le storie di ieri, di oggi ma anche quelle che ci prospettano il domani; storie che coinvolgono i cinque sensi, spettacoli da vedere e ascoltare che aiutano a pensare e riflettere, anche sul nostro futuro.

L’ultimo appuntamento andrà, poi, in scena sabato 26 marzo 2022, sempre alle ore 21, quando si potrà assistere ad una sorta di viaggio tra realtà e fantasia con “Il Minotauro“, uno spettacolo tra sogno e fiducia che ispira ad osare e disegnare un futuro nuovo. Emilio Celata, in un testo scritto con Elisa Celata e Sandro Nardi, racconteranno un mito surreale e ironico, sebbene a tratti truce, con tanti ingredienti per incuriosire.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di San Casciano dei Bagni in collaborazione con il Teatro Boni di Acquapendente, in provincia di Viterbo, anch’esso diretto da Sandro Nardi.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 0763733174, oppure 3341615504. Per accedere al teatro occorre esibire il Green Pass.