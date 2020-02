“Adotta uno spazio verde”. Il Comune di Città della Pieve lancia una nuova iniziativa green

(comunicato stampa) Privati e singoli cittadini, Associazioni, Società, Istituti Scolastici o singole classi, comitati, imprese e/o attività economico-commerciali in genere (ivi compresi istituti bancari) possono adottare, entro il 30 marzo 2020, alcune aree e spazi verdi del territorio comunale, come aiuole, fioriere, rotatorie, giardini e parchi urbani già sistemati a verde e/o da riconvertire a verde, ottenendo in cambio alla loro cura e manutenzione un ritorno d’immagine consistente in un CARTELLO PUBBLICITARIO da installare sull’area prescelta.

Sarà sufficiente compilare il modulo per la candidatura (Allegato B) e consegnarlo all’URP del Comune o inviarlo per PEC a comune.cittadellapieve@postacert.umbria.it, entro il termine indicato nell’Avviso.

Resta inteso che l’adozione del bene non comporta l’acquisizione di diritti nei confronti dello stesso ed il rapporto è regolato da apposito Patto di Collaborazione. L’Avviso pubblico, la modulistica e le relative info sono scaricabili sul sito del Comune a questo link: http://www.comune.cittadellapieve.pg.it/c054012/mc/mc_p_dettaglio.php

È compito di ogni Amministrazione quello di creare nuove opportunità per la città, ai cittadini l’occasione di coglierle. Adotta anche tu un’area verde!

