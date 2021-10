A.L.I.Ce. Umbria di Città della Pieve: Giornata Mondiale dell’Ictus Cerebrale.

(Comunicato stampa)

Venerdì 29 ottobre è la Giornata Mondiale dell’Ictus Cerebrale, in un periodo in cui non è ancora indicato svolgere eventi in presenza, A.L.I.Ce. Umbria di Città della Pieve diffonde la locandina e il comunicato stampa redatto per l’occasione da A.L.I.Ce. Italia, che punta sull’importanza della promozione della salute e della prevenzione con l’assunzione di corretti stili di vita e sulla necessità di riconoscere con immediatezza i sintomi ed intervenire immediatamente per evitare o quanto meno limitare i danni.

A.L.I.Ce. di Città della Pieve inoltre, per l’occasione, ricorda la pubblicazione di un breve video della studentessa Elena Sonaglia, sull’importanza del riconoscere l’insorgenza di un Ictus per salvare la vita.

Il video è stato realizzato nell’ambito del Progetto Europeo CLASS – PCTO, percorsi online dell’Università di Perugia rivolto agli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado, con la collaborazione di alcune Associazioni tra cui A.L.I.Ce. di Città della Pieve che ha seguito Elena in questa avventura, nell’anno scolastico 2020-2021, quando frequentava il quinto anno del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Perugia.

Il breve video “Riconosci l’insorgenza di un Ictus per salvare la VITA” è visionabile cliccando “Ictus, agisci in fretta se vuoi ridurre i danni” su YouTube: https://youtu.be/DoBJUInRgS4;

TikTok: https://vm.tiktok.com/ZM854FA2R/;

Facebook: https://www.facebook.com/100001170249191/posts/4412122948836670/?d=n

Riguardo a antoniodellaversana