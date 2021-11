A.L.I.Ce. Città della Pieve al Comprensivo “Pietro Vannucci”.

(Comunicato stampa)

Dopo una lunga forzata pausa A.L.I.Ce. Città della Pieve, grazie al supporto del Cesvol Umbria sede di Perugia con l’iniziativa “Invito a proporre percorsi formativi per gli E.T.S 2021 – 2022” a cui l’Associazione pievese ha aderito presentando uno specifico progetto, è riuscita ad organizzare, a partire dal 12 novembre, due esperienze con gli studenti della Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” di Città della Pieve. I corsi di sei ore ciascuno, sono stati possibili grazie alla disponibilità della psicologa, operante all’interno dell’Associazione A.L.I.Ce., dott.ssa Daniela Ficili e del cardiologo, dott. Adriano Cipriani, da anni al fianco di A.L.I.Ce. Città della Pieve, anche su progetti di promozione e prevenzione con le scuole pievesi.

La psicologa opererà con le classi terze con il compito di favorire la scelta dei ragazzi per il futuro percorso scolastico; il cardiologo lavorerà con le classi seconde sui corretti stili di vita. L’impegno avrà termine l’11 dicembre.

Una collaborazione quella tra A.L.I.Ce. e il “Vannucci”, rafforzata dalla firma di uno specifico Protocollo d’intesa, che riparte, anche se in forma ridotta, dopo la forzata sospensione per Covid-19, nella speranza di poter tornare ad operare con la stessa intensità di prima della pandemia a favore di un aspetto forzatamente trascurato negli ultimi tempi, la promozione della salute e la prevenzione.

