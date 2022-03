A.L.I.Ce. :”Aprile – mese della Prevenzione all’Ictus”

(Comunicato stampa)

Aprile è il mese che A.L.I.Ce. Italia Odv dedica ogni anno alla prevenzione dell’ictus cerebrale che, nel nostro Paese, colpisce circa 150.000 persone ogni anno.

A.L.I.Ce., acronimo di Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, è una Federazione di associazioni di volontariato diffuse su tutto il territorio nazionale, oltre 80 tra sedi e sezioni regionali e locali, senza scopo di lucro, democratiche, apolitiche le quali, pur autonome e indipendenti nelle proprie attività, collaborano al raggiungimento di comuni obiettivi statutari a livello nazionale, tra cui: diffondere l’informazione sulla curabilità della malattia, sul tempestivo riconoscimento dei primi sintomi e sulle condizioni che ne favoriscono l’insorgenza anche attraverso i media; sollecitare gli addetti alla programmazione sanitaria affinché provvedano ad istituire centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone colpite da ictus e ad attuare progetti concreti di screening; tutelare il diritto dei pazienti ad avere su tutto il territorio nazionale livelli di assistenza, uniformi ed omogenei.

Uno degli obiettivi di A.L.I.Ce. è quello di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione, che passa attraverso una modifica al proprio stile di vita

– dieta sana, ricca di frutta e verdura, povera di grassi e alcol, eliminazione di tabacco, costante e frequente attività fisica, mantenimento di un peso adeguato alla propria corporatura

e la diagnosi precoce

– fare gli esami del sangue una volta all’anno per controllare, in particolare, i valori di glicemia e colesterolo

può evitare l’insorgenza improvvisa di patologie gravi come ictus e infarti.

Diabete, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, fibrillazione atriale, oltre al fumo e alla sedentarietà, sono i principali fattori di rischio cardiovascolare e dell’ictus.

Attenersi ad uno stile di vita più sano, seguendo una dieta equilibrata e svolgendo attività fisica, unito al controllo periodico del proprio stato di salute, può allungare la vita o quantomeno può preservarla da malattie invalidanti.

A.L.I.Ce. Umbria di Città della Pieve offre attività e servizi mirati alla prevenzione e non solo, quali screening, ginnastica dolce, incontri gratuiti con specialisti, disponibilità al trasporto presso centri e strutture con mezzi attrezzati anche per disabili. Per informazioni telefonare al numero 0578 297091 da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 11.30, oppure negli stessi orari recarsi alla sede, presso la Casa della Salute, via Beato Giacomo Villa, 1 a Città della Pieve, o ancora scrivere a aliceumbriapieve@tiscali.it