A Ficulle la bandiera del Comune a mezz’asta e diminuzione del consumo energetico per esprimere contrarietà alla guerra in Ucraina 

Domenica 27 febbraio alle ore 11 con una cerimonia ufficiale il Comune di Ficulle, ente locale per la pace, metterà la propria bandiera a mezz’asta per manifestare la contrarietà alla guerra che da alcuni giorni sta interessando l’Ucraina e la propria solidarietà alle popolazioni colpite.

In particolare, mediate questo gesto il Comune esprime solidarietà nei confronti del popolo ucraino anche in considerazione di un rapporto che viene da lontano e rinnovato nel corso degli anni, che risale a quando tante famiglie ficullesi negli anni novanta ospitarono bambini ucraini che avevano subito le conseguenze dei danni legati al disastro nucleare della centrale di Cernobyl. Un legame di affetti e fratellanza che non lascia indifferente il nostro paese e la cittadinanza intera.