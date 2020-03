A Fabro educazione e a distanza nonostante le lezioni sospese

Da giovedì 5 marzo, con le lezioni sospese, la Dirigente dott.ssa Maravalle, lo staff, allargato anche ai docenti volontari e la Segreteria, sono al lavoro per predisporre le condizioni affinché tutti i soggetti del sistema scuola del territorio dell’Alto Orvietano rimangano connessi e facciano squadra per fronteggiare l’epidemia che sta fiaccando anche l’Italia.

E alle 15.00 di venerdì 6 marzo sono state tirate le somme di due intense giornate di lavoro. Dalla conta si evince che nessuno è mancato all’appello! Tanto entusiasmo e soddisfazione, presenti tutti i fiduciari dei plessi ( Montegabbione, Montelenone, Parrano, Ficulle, San Venanzo, Fabro) in rappresentanza dei vari team che in home work, all’ora concordata, hanno contribuito per il successo dell’operazione

Prove tecniche diremo del sistema di supporto avviato, che recependo le indicazioni confermate dall’ultimo DPCM, rende possibile continuare a distanza la relazione educativa con tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e le loro famiglie.

Una operazione sicuramente complessa, ma che trae le basi dalla acclarata esperienza dei docenti; l’Istituto da diversi anni si avvale, infatti, della piattaforma Gsuite for Education, usata dai diversi docenti a supporto della didattica tradizionale. Utilizzando quindi alcune delle opportunità della piattaforma e il registro elettronico sono state date istruzioni e i primi tutorial a docenti famiglie e studenti.

Ed è qui che ci si incontrerà ogni giorno per condividere e generare cultura, relazioni umane e operatività concrete. Dai bambini dell’Infanzia che riceveranno storie, stimoli per creare e indicazioni per scoprire ed apprendere fino a quelli dell’I.P.A.A. che potranno continuare il loro viaggio nella formazione per il lavoro e la vita non solo attraverso studi ed esercitazioni convenzionali ma anche attraverso tutorial e video per le esercitazioni “in campo” anche queste al momento sospese.

Per gli alunni che al momento non hanno la disponibilità di adeguati device e sufficiente connettività alla rete Internet, i docenti, in accordo con i rappresentanti dei genitori e le famiglie predisporranno anche materiale analogico concordando le modalità di consegna.

Il sito dell’Istituto e i canali attivati saranno anche il riferimento ufficiale per le comunicazioni e gli aggiornamenti sulla situazione emergenziale in essere.

(comunicato stampa)

