A Chiusi il 10° Raduno annuale del 40° Corso Sottufficiali dei Carabinieri.

(Comunicato stampa)

Sabato 4 settembre alle ore 11.00 presso la Cattedrale di San Secondiano di Chiusi si svolgerà la celebrazione della Messa in onore dei Carabinieri del Quarantesimo Corso Sottufficiali defunti in servizio o per malattia. La ricorrenza, arrivata al decimo anno, è organizzata dal Maresciallo della Stazione CC di Chiusi Giovanni Favicchio. Terminata la funzione religiosa sarà possibile partecipare ad una visita guidata presso la Necropoli Etrusca e poi al pranzo, che si svolgerà a Querce Al Pino.

“Sarà un onore partecipare a questa ricorrenza – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – la vicinanza a tutte le forze dell’ordine e in particolare all’Arma dei Carabinieri è sempre stata una caratteristica che ha guidato il mandato amministrativo che ho avuto l’onore di svolgere. La prima uscita pubblica da sindaco è stata proprio durante la celebrazione della festa dell’Arma a Siena e ancora ricordo l’emozione provata nel partecipare. Personalmente ho un profondo rispetto per la divisa e per lo spirito di abnegazione con la quale viene indossata da tante donne e tanti uomini che si mettono al servizio della giustizia. Partecipare alla celebrazione di domani sarà un momento veramente speciale.”

