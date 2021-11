A Chianciano una nuova Piazza Italia

E’ stata resa pubblica la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori per la riqualificazione di Piazza Italia. La somma investita per il suddetto rifacimento ammonta a 240.000 euro.

Gli interventi su questa piazza così centrale e importante per Chianciano sono stati diversi nel corso degli anni, tuttavia un vero assetto urbanistico funzionale, fruibile per la gente ed esteticamente valido non si è mai trovato. Molti anni fa risultava essere in effetti uno slargo del viale della Libertà prima di inerpicarsi verso la Foce . In altri momenti appariva come un parcheggio. C’è da dire però che la piazza, pur anomala urbanisticamente parlando, negli anni addietro era un vero punto di riferimento per chiancianesi e per i numerosi ospiti. L’ultimo intervento, quello che più radicalmente ne trasformava l’assetto, dandogli identità di piazza e puntando ad una tangibile dimensione estetica, si è dimostrato nel tempo, il più fallimentare seppur intenzionalmente avveniristico. Fallimentare perché intanto ha sottratto alla gente questo spazio che da sempre era fulcro della socialità, e questo perché lo spazio è frammentato da vari livelli invalicabili, tutto in un cromatismo di forme tale da dover guardare bene dove si mettono i piedi per non ritrovarsi a fare un capitombolo tra i marmi…

L’estetica, il colpo d’occhio, nei primi tempi risultava ammaliante per la suggestione della fontana che percorreva tutta la piazza con una fuga di zampilli d’acqua attraversati da colori…ma anche questa dimensione, attinente alla bellezza non è stata goduta per (credo) ragioni tecniche di manutenzione e gestione degli impianti ubicati nel sottosuolo, sistema onerosissimo e non funzionale.

Capisco che queste sono considerazioni fatte col famoso senno di poi…Anche le modifiche che ai prossimi lavori saranno apportate necessiteranno di una sorta di rodaggio e nessuno può prevedere quali risultati sortirà. La risposta verrà dalla frequentazione della piazza. Speriamo che venga, dal genio di chi se ne occuperà, restituita alla gente. Attualmente viene frequentata quasi esclusivamente per accedere alla banca, alla posta, alla farmacia. Nessuno più fissa un appuntamento in piazza Italia, pochi si spingono in questo punto pensando di trovare gente, amici, o qualcuno per fare quattro chiacchiere… Io mi auguro invece che torni, in una veste estetica suggestiva ad essere il fulcro, il cuore pulsante, il salotto di Chianciano. I chiancianesi e i turisti lo meritano e in questo momento ambedue sono orfani di una delle zone più rappresentative della cittadina.

Nunzio Dell’Annunziata