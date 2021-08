A Chianciano Terme si celebra Dante Alighieri con il progetto “Dell’Arte Contagiosa”.

(Comunicato stampa)

Il progetto di arte, letteratura e teatro “Dell’Arte Contagiosa” arriva a Chianciano Terme, giovedì 12 agosto alle ore 21 nella Collegiata di San Giovanni Battista, dove l’attrice Marina Mariotti, dell’associazione culturale “Arte in Scena”, narra e interpreta il Canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia.

Quella a Chianciano Terme è la 30esima tappa di un vero e proprio itinerario che, iniziato il 12 giugno scorso, fino al 28 agosto raggiungerà in tutto 40 città toscane proponendo in ciascuna un Canto tratto dell’Inferno dantesco. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comitato nazionale Dante 2021, e rientra nel programma di eventi “Dante o Tosco”, dedicato al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Attraverso le parole dell’attrice Marina Mariotti, attrice, scrittrice, cantante lirica, regista e organizzatrice di eventi culturali, di Canto in Canto il poema dantesco si lascia scoprire da differenti punti di osservazione. Lo spettacolo infatti prevede nella parte iniziale il racconto della vita di Dante, la descrizione della struttura della Commedia, l’analisi del Canto, infine la declamazione di quest’ultimo. L’interpretazione dei Canti fornisce inoltre l’occasione per valicare i confini della letteratura e della storia e richiamare elementi architettonici, poiché gli appuntamenti hanno luogo in Chiese romaniche, piazze e castelli medievali, e artistici, in quanto per l’evento vengono allestiti pannelli con le opere realizzate nel corso dei secoli sui soggetti e le ambientazioni descritti nella Commedia.

Del progetto fa parte anche la realizzazione e la stampa di un testo con i versi dell’Inferno e pagine dedicate ai Comuni coinvolti.

L’ingresso all’evento è gratuito e regolato dalle attuali normative anti-Covid. È prevista una trasmissione in streaming dell’evento sulla pagina Facebook “Dell’Arte Contagiosa”.

L’associazione culturale Arte in Scena è nata nel 1999 a Belforte Monferrato, nella provincia di Alessandria, con lo scopo di divulgare la cultura musicale e teatrale, di valorizzare il patrimonio architettonico-ambientale e di promuovere la cultura in tutte le sue forme. Da allora l’associazione ha collaborato con vari enti pubblici e privati, prevalentemente della regione Piemonte, per la realizzazione di attività coerenti con la, realizzando stagioni teatrali, spettacoli musicale, opere liriche, convegni, conferenze, mostre d’arte. Nel 2021, anno delle celebrazioni dedicate a Dante Alighieri, si è spostata nelle terre toscane con il calendario di eventi dedicati alla Divina Commedia.

(Info: 3472517702, arte@marinamariotti.it, www.associazionearteinscena.it)

