(Comunicato stampa)

Riflettori puntati sulla bellezza senza età a Chianciano Terme, dove si sono tenute ieri le finali nazionali di Miss Reginetta Over, 42 splendide e affascinanti donne, dai 30 ai 65 anni, provenienti da dure selezioni effettuate nei mesi scorsi in tutta Italia, si sono sfidate a colpi di sorrisi e di talento di fronte al grande pubblico di Chianciano Terme.

Miss Reginetta d’Italia organizzata da Media Event e diretta da Alessio Forgetta, negli anni ha scoperto le più belle donne e ragazze d’Italia e si è imposto come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti. “Vogliamo dare la possibilità anche alle belle e talentuose signore di esaudire un sogno nel cassetto e di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema – ha dichiarato Alessio Forgetta – il concorso ci permette di scoprire ogni anno nuovi volti e nuovi talenti senza età da proporre ai nostri partner dello show-business.”

Questa mattina dalla splendida location delle piscine termali di Chianciano Terme, in diretta su Rai 1 nella trasmissione “C’è Tempo per…” condotta da Anna Falchi e Bebbe Convertini le Miss Reginette Over si sono raccontate ai microfoni del giornalista Paolo Notari.

Tre le corone consegnate alle più belle e affascinanti donne, professioniste, mamme e nonne italiane: Miss Reginetta Over Junior riservata alla fascia di età dai 30 ai 40 anni, Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni e Miss Reginetta Over Senior dai 51 ai 65 anni.

Ma vediamo chi sono le tre Reginette d’Italia Over 2020:

Chiara Marocchini 35 anni di Frosinone, è Miss Reginetta Over Junior riservata alla fascia di età dai 30 ai 40. Cinzia è un attrice cinematografica e mamma di una bambina, salutista, molto attenta ad una sana alimentazione amante delle lunghe passeggiate.

Daniela Piva 48 anni di Ferrara, consulente d’immagine in un atelier di abiti da sposa ha conquistato il titolo di Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni. Già finalista di Miss Italia nel 1992 Daniela Piva è mamma di Sofia di 16 anni e Alessandro 14 anni, è anche una grande sportiva, madrina di Beach and Spritz ed un’ amante della pittura e del colore dove esprime il suo stato d’animo.

Cinzia Pallotta 57 anni di Palermo è Miss Reginetta Over Senior categoria riservata alla fascia di età dai 51 ai 65 anni. Cantante lirica e attrice, in attesa della riapertura dei teatri di prosa e lirica a causa del Covid – 19. Per Cinzia la partecipazione a Miss Reginetta d’Italia è stata un’opportunità anche per accettare completamente la sua parte più femminile, per mettersi in gioco e mostrarsi finalmente in tutta la sua bellezza senza paure di giudizi.

Le fasce del Comune di Chianciano, sono andate alle seconde classificate Sara Cesarini categoria Junior, Stefania Sapetti categoria Lady e Cinzia Mezzi categoria Senior .

Dal domani 1 di settembre Chianciano terme verrà letteralmente “invasa” dalla bellezza dalle giovanissime finaliste aspiranti al titolo di Miss Reginetta d’Italia 2020, 64 splendide ragazze selezionate nelle varie regioni italiane durante i mesi estivi che saranno le protagoniste assolute delle serate aperte al pubblico del 3 settembre, con la pre – finale, del 4 settembre con la sfilata di moda di grandi brand italiani dove cercheranno di accaparrarsi le simpatie del grande pubblico di Chianciano Terme e soprattutto della prestigiosa giuria del concorso che decreterà nella serata di sabato 5 settembre, finalissima del concorso, la più bella del reame con l’incoronazione della Miss Reginetta d’Italia 2020.

