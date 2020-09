(Comunicato stampa)

In occasione dell’anno di Raffaello, domenica 27 settembre ore 16, con partenza presso l’Ufficio turistico di Panicale, Sistema Museo organizza una visita teatralizzata per famiglie per scoprire in modo divertente i segreti e le curiosità che ruotano intorno al grande artista e al dipinto a lui attribuito. L’iniziativa si intitola appunto “A caccia di Raffaello” ed è dedicata all’affresco attualmente esposto al San Sebastiano, ma che proviene dalla chiesa di S. Agostino.

Con la visita teatralizzata i visitatori potranno calarsi in pieno Rinascimento, tornando al lontano 1520 e partecipare insieme a Fra Bernardo da Collescipoli, monaco dotato di eccellente intuito e abilità investigative, alla ricerca dell’opera perduta. É stato chiamato dai frati agostiniani della Chiesa di Sant’Agostino per risolvere un mistero: è sparito l’affresco di Raffaello. Con l’aiuto di indizi disseminati nel centro storico di Panicale, Frate Bernardo dovrà scoprire il luogo e la storia dell’opera perduta.

Riguardo a antoniodellaversana