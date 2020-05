9 Maggio. Risini “Situazione invariata. Spostamenti in Toscana. Abbiano sollecitato la Regione che al momento è contraria”

AGGIORNAMENTO COVID-19 E SPOSTAMENTI IN ALTRE REGIONI

Buon sabato a tutti,

vi comunico che la situazione comunale resta invariata con zero positivi e 1 concittadino clinicamente guarito.

In relazione alla specificità del nostro essere territorio di confine interregionale, per ciò che riguarda la possibilità di recarsi in Regioni diverse dalla nostra o viceversa, per coltivare il proprio orto, per far visita a propri congiunti o più semplicemente per fare acquisti, seppur fortemente sollecitata dal sottoscritto, al momento la Regione Umbria ha preferito mantenere una posizione di rigidità in ragione di possibili rischi che ne potrebbero derivare.

Preciso inoltre che il nostro Comune, fra i primi ad essere colpiti, è riuscito sin da subito ad isolare situazioni di rischio di contagio ed allontanare possibili rischi di focolai grazie all’impegno di tutti, improntato sempre alla scrupolosa prevenzione.

La questione è stata ampiamenta presentata, ora dobbiamo solo avere ancora un po di pazienza nell’attendere la risposta che auspichiamo.

Fausto Risini

Riguardo a Gianni Fanfano