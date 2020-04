9 Aprile. Città della Pieve. Risini “Niente positivi. Crescono i guariti”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 GIOVEDÌ 9 APRILE 2020 ++

Buon pomeriggio a tutti,

anche oggi non registriamo nuovi casi positivi al Covid-19, viceversa crescono i guariti.

🔴 4 casi positivi

🟢 15 clinicamente guariti

✅ 2 guariti

L’ avvicinarsi della Pasqua e delle ricorrenze ad essa collegate ha sempre segnato l’apertura della nuova stagione turistica.

Il nostro territorio, vestito di primavera, è sempre stato una meta gettonata per trascorrere i primi veri giorni di vacanza dopo il “letargo” invernale. Tanti i concittadini che tornavano per ricongiungersi alle proprie famiglie e trascorrere insieme queste feste immersi nello splendore delle nostre romantiche campagne e del nostro grande patrimonio storico, artistico ed enogastronomico.

Quest’anno sarà una Pasqua decisamente inusitata, che ha rivoluzionato tutti i programmi che avevamo predisposto. Ma sarà bellissima lo stesso.

Ciò che vi chiedo, considerato l’aumento di uscite con le prime giornate di sole, è che anche in questi giorni si rispettino scrupolosamente le regole.

Non pensate di “fare strappi” alle normative solo perchè è festa, i controlli ci saranno e saranno serrati e rigorosi. Non vale la pena rischiare di incorrere nelle pesanti ed onerose sanzioni che la legge prevede, dobbiamo essere ligi soprattutto per evitare che il mancato distanziamento sociale possa mettere a repentaglio la salute di tutti.

Abbiate ancora pazienza, abbiamo ogni condizione non solo per sperare ma per essere certi che tutto questo tra non molto finirà e potremo riprendere gradualmente le nostre abitudini.

Fausto Risini