7 Maggio. Risini “Finalmente, dopo due mesi siamo a zero positivi e due persone clinicamente guarite”

Cari concittadini,

sono veramente felice di informarvi che oggi il nostro Comune raggiunge i zero casi positivi.

Per l’esattezza siamo a zero casi positivi e 2 clinicamente guariti.

Dopo due mesi di lavoro molto intensi possiamo finalmente concederci un sospiro di sollievo.

Ma non è finita.

Adesso è il momento della prudenza, della responsabilità e della prevenzione, affinchè tutti gli sforzi sin qui fatti non vengano vanificati.

In molti ci state chiedendo informazioni e chiarimenti sulle norme riguardanti le attività motorie e sportive e gli spostamenti ammessi per svolgerle, vi riassumiamo tutto nell’infografica allegata in foto.

Buona giornata a tutti,

Fausto Risini

