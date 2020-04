7 Aprile. Panicale. Cherubini “Situazione invariata rispetto alle ultime due giornate”

‼️Covid-19 Aggiornamento serale martedì 7 aprile

Situazione invariata a Panicale rispetto alle ultime due giornate, con cinque persone positive (in buone condizioni ) e tre clinicamente guarite.

Aggiornamento delle donazioni al nostro Fondo di Solidarietà Comunale: raccolti fino ad oggi € 5.670! GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO! Chi vuole può dare una mano, forza!

🎟 Tante infatti le domande per i BUONI COMUNALI SPESA ALIMENTARE (circa 80 famiglie)

👉 domattina cominceremo la distribuzione dei Buoni

👏 Ringraziamo il grande lavoro fatto in un tempo davvero breve dai funzionari comunali!

📌 intanto a disposizione l’elenco degli esercizi commerciali aderenti (foto 2)

👉 su questo stiamo lavorando per cercare di far utilizzare i Buoni anche in una proposta aggregata di produttori locali, vi aggiorneremo a breve!

👮🏻‍♂️ Nel frattempo: rispettiamo le regole di condotta, è assolutamente importante non vanificare gli sforzi fatti! Domenica i nostri Carabinieri, nei continui controlli, hanno elevato due verbali e denunciato una persona.

#iorestoacasa

#iomantengoledistanze

👏 👨🏻‍⚕️👩‍⚕️ Vogliamo ringraziare il lavoro fondamentale dei nostri medici di famiglia. Fondamentale la loro responsabilità nelle azioni di cautela oltre un mese fa, oltre al loro consueto e instancabile servizio per la comunità

Restiamo uniti, l’esempio di ognuno diventa forza collettiva

(comunicazione a cura di Giulio Cherubini sindaco)