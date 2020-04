7 Aprile. Bettollini ” Un nuovo caso positivo asintomatico e due guariti”

L’argomento principale della comunicazione di questo pomeriggio da parte del sindaco di Chiusi Juri Bettollini sulla situazione del coronavirus nel comune è stato la particolare tipologia del nuovo caso positivo che si è registrato nella giornata. Si tratta infatti di un caso asintomatico, cioè privo delle sintomatologie tipiche del virus, cioè tosse, febbre alta, difficoltà respiratorie. In questo caso la spinta a fare il tampone è venuta dal fatto che per qualche giorno la donna interessata aveva perso la capacità di sentire alcuni sapori. Su consiglio del medico ha fatto il tampone ed è risultata positiva. Tra l’altro successivamente anche questo iniziale disturbo è scomparso. L’argomento ha permesso al sindaco Bettollini di spiegare e motivare ancora meglio la necessità dei comportamenti interpersonali corretti, per evitare ogni rischio.

All’inizio della comunicazione Bettollini ha voluto segnalare e ringraziare anche due medici chiusini particolarmente impegnati in questa fase cruciale nella lotta la virus. Il medico Rinaldi che fa parte del gruppo di medici che si sono resi disponibili ad intervenire nelle zone più colpite del nord, marito del consigliere comunale Bonella Martinozzi ed un giovanissimo medico, Lorenzo Bernetti, da poco laureato che è stato il primo medico ad intervenire all’interno della Casa di Riposo di Sarteano la settimana scorsa, quando è stato scoperto il virus.

Riguardo a redazione