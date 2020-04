6 Aprile. Sarteano. Landi “Tutti i 110 i tamponi effettuati alla RSA della Misericordia fra ospiti e addetti sono risultati negativi”.

Aggiornamenti_coronavirus

(Lunedì 6 aprile ore 21.50)

Tre notizie. Belle:

📍Arrivano le mascherine della Regione Toscana! Direttamente a casa dei sarteanesi.

– Da domani mattina Comune e Protezione Civile tramite la nostra Misericordia consegneranno in tutte le case dei sarteanesi 2 mascherine a persona.

– Vi suoneranno al campanello. Quindi non uscite finché non vi chiamano.

– Ogni zona del paese (corrispondente alle 5 sezioni elettorali) sarà servita da 3 addetti.

Quindi, per raggiungere tutti, ci vorrà fino a venerdi (piu o meno).

– Se non vi trovano a casa e non le ricevete entro venerdì non disperate: scrivete a me.

Solo su whatsapp (3384347002).

– le mascherine sono chirurgiche, certificate e di buona consistenza. Dovranno essere utilizzate per più giorni. Quindi indossatele solo in caso di uscita (che devono essere sempre il meno possibile e sempre motivate), trattatele con cura e sanificatele dopo ogni uso con alcool o amuchina nebulizzata avendo cura di non rovinarle (vedi di fattele dura’:-))

– da fine consegna sarà obbligatorio portarla con se ad ogni uscita e indossarla solo in quelle occasioni in cui è probabile incontrare gente (supermercato, poste, negozi, banca ecc).

Non sarà obbligatorio tenerla in caso di passeggiate o in auto o al campo o all’orto)

– fatene buon uso

📍Stamani il dottor Grassi ci ha informati che tutti e 110 i tamponi effettuati alla RSA della Misericordia fra ospiti e addetti sono risultati negativi.

Un bel sospiro di sollievo e avanti!

📍Da domani mattina la Usl effettuerà i primi test sierologici del Senese ai dipendenti e ospiti risultati negativi ai tamponi effettuati venerdì 27 marzo alla Rsa comunale.

Una bella sicurezza per tutti noi.

Notte a tutti e a disposizione

Riguardo a redazione