6 Aprile. Chiusi. Bettollini “Due casi positivi. In distribuzione le mascherine”

Nella prima parte della sua quotidiana diretta su facebook, il sindaco di Chiusi, Juri Bettollini si è soffermato a lungo sulla necessità, di mantenere tutte le precauzioni e le prescrizioni in atto anche in occasione delle prossime festività pasquali. Ha ribadito con forza che questa viene ritenuta da tutti la settimana decisiva per imporre con i comportamento corretti l’inversione di tendenza tanto attesa.

Dal punto di vista dei dati, Bettollini ha informato che sono stati segnalati nel corso della giornata 2 nuovi casi positivi. Il primo è un ragazzo già in quarantena appartenente al nucleo familiare di una dipendente della Casa di Riposo di Sarteano. Il secondo fa parte di uno delle famiglie di uno dei primo focolai, che quindi si è manifestato con un po’ di ritardo. 8 i casi nella provincia di Arezzo, 5 in quella di Grosseto, 9 in quella di Siena

Infine è stata annunciata la consegna ad ogni cittadino di Chiusi delle tanto attese mascherine.

Riguardo a Gianni Fanfano