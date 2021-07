Città della Pieve. Mostra “IN MIA PRESENZA” allo Spazio Kossuth.

(Comunicato stampa)

Lo Spazio Kossuth di Città della Pieve riapre finalmente al pubblico, dopo il lungo periodo di pandemia, inaugurando la stagione espositiva 2021/22 con la mostra IN MIA PRESENZA, Biografia di Wolfgang Alexander Kossuth attraverso ritratto e autoritratto.

La mostra, a cura di Matteo Pacini, vedrà esposta una serie di lavori dell’artista tedesco, pievese d’adozione, che passò gli ultimi anni della sua vita tra le verdi colline umbre, dedicandosi alle arti figurative dopo una carriera di musicista e direttore d’orchestra di fama internazionale.

(…) La mostra “In mia presenza” raccoglie una selezione di opere per celebrare Kossuth

attraverso un punto di vista privilegiato, quello dell’Artista stesso, che offre una serie di

rappresentazioni di sé tra disegni, pitture e sculture che lo immortalano in diversi momenti della

vita, spesso al lavoro nel suo studio, restituendo di lui tutto il realismo delle forme, dei segni del

tempo, della profondità delle espressioni e degli stati d’animo. (…)

Tratto dal testo “IN MIA PRESENZA”

di Matteo Pacini

Alla presentazione della mostra, che si terrà venerdì 30 luglio 2021 a partire dalle ore 18.30,

seguirà un momento musicale ad opera di ENSEMBLE CLASSICA TRIO, composto da Romano Pucci

(flauto), Fabio Spruzzola (chitarra) e Ivano Brambilla (clarinetto e mandolino) che daranno un’

anteprima del concerto che si terrà, sempre presso lo Spazio Kossuth, sabato 31 luglio alle ore 18.30

(per informazioni e prenotazioni contattare il numero: 347 8708700)

COORDINATE MOSTRA

Titolo mostra: IN MIA PRESENZA, biografia di Wolfgang Alexander Kossuth attraverso ritratto e

autoritratto

Curatore: Matteo Pacini

Sede: Spazio Kossuth, Rimesse del Palazzo Vescovile, Via Vannucci, Città della Pieve (Pg)

Inaugurazione: venerdì 30 luglio 2020, ore 18.30

Durata: luglio 2021 / giugno2022

Enti promotori: Associazione Ankamò e Comune di Città della Pieve.

Orari di apertura Spazio Kossuth:

luglio, settembre: venerdì 16,30-19,30/sabato e domenica 10,30-12,30/ 16,30-19,30

agosto aperto tutti i giorni 10.30-12.30 /16,30-19,30

Aperto tutto l’anno con il biglietto del circuito museale. Ė possibile prenotare aperture straordinarie con

visite guidate.

Tariffe Spazio Kossuth: quest’anno, eccezionalmente, l’ingresso allo Spazio Kossuth e agli eventi

che verranno organizzati in esso sono tutti ad ingresso gratuito grazie al supporto e la

collaborazione con la PROLOCO Turistica di Città della Pieve.

Informazioni: Info Point Città della Pieve 0578 298840 – 347 8708700

spaziokossuthankamo@gmail.com – www.kossuth.org – pagina Facebook Spazio Kossuth –istagram

Spazio Kossuth

