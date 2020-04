5 Aprile. Città della Pieve. Risini “Nessun nuovo caso. Un messaggio per i bambini”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 ED UN INVITO A TUTTI I BAMBINI 🥳 ++

Buona domenica concittadini,

come anticipato nel video di questa mattina non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19 e abbiamo un’altra persona risultata negativizzata.

Quindi riassumendo abbiamo complessivamente:

🔴 9 casi positivi

🟢 11 casi negativizzati

MESSAGGIO PER TUTTI I BAMBINI

🐣🌈

Ci stiamo avvicinando alla Pasqua ed io avrei una richiesta speciale da rivolgere a tutti voi bimbi. Ho bisogno assolutamente del vostro aiuto per rendere quella giornata ancora più colorata e luminosa, per tutta la città!

Ho pensato, se ne avete voglia, che potreste fare dei bellissimi disegni che pubblicheremo insieme agli auguri che ci scambieremo quel giorno. Che ne pensate? Vi piace l’idea?

Scegliete voi il soggetto, usate la vostra fantasia liberamente! 🎨💕

Quando avrete finito il disegno, chiedete ai vostri genitori di fargli una foto ed inviarmelo per mail a questo indirizzo:

cittadellapieve.pasqua2020@yahoo.com

Fate con calma, avete tempo fino a venerdì 10 aprile per mandarli.

Inoltre, sempre a questa mail, se volete potete scrivermi anche una letterina, un racconto o una poesia, io pian pianino vi assicuro che le leggerò tutte!

Sono certo che, grazie al vostro colorato contributo artistico, sarà una Pasqua meravigliosa, piena di gioia per tutta la nostra comunità! Grazie. 🌞🕊️

Il vostro Sindaco

Riguardo a Gianni Fanfano