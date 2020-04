4 Aprile. Città della Pieve. Risini “Nessun caso positivo”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 SABATO 4 APRILE 2020 ++

Buon pomeriggio a tutti,

vi informo che oggi non abbiamo nuovi casi positivi al Covid-19, viceversa registriamo 2 negativizzati in più, quindi riassumendo abbiamo complessivamente:

🔴 10 casi positivi

🟢 10 casi negativizzati

Vivere a Città della Pieve significa vivere in una comunità capace di abbracciare i bisogni e le difficoltà di tutti i suoi componenti: nessuno è un semplice numero, nessuno resterà indietro e nessuno verrà lasciato solo ad affrontare le criticità.

È per questo che il Comune, la casa di tutti i pievesi, si è organizzato per aiutare chi in questo momento si trova a dover affrontare le conseguenze della situazione emergenziale che stiamo vivendo, nasce così il Fondo Comunale di Solidarietà ❤️.

Un circuito solidale che ognuno di noi può alimentare, con la consapevolezza che quel sostegno, grande o piccolo che sia, avrà un valore immenso per chi lo riceverà.

Come puoi aiutare?🤲🏻

Se vuoi contribuire puoi effettuare la tua donazione al seguente IBAN: IT21N0103038380000000596855 presso il Monte dei Paschi di Siena – Città della Pieve, con la seguente causale: Emergenza Covid-19, indicando nel Bonifico una delle seguenti causali:

1. Sostegno alle Associazioni di Volontariato;

2. Sostegno ai bisogni dei cittadini indigenti o in difficoltà.

Come possiamo aiutarti?🤝🏻

contattaci dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00:

👨‍👩‍👧‍👦Ufficio della Cittadinanza

0578 291233

🤱🏻Ufficio Politiche Sociali

0578 291219 – 0578 291218

👷🏻‍♂️Centro Operativo Comunale

0578 291237

Se necessario, a questo numero potete chiedere di essere richiamati dal Sindaco ed io vi ricontatterò in privato al recapito che fornirete all’operatore.

Vi ringrazio di cuore💓sin da ora per il supporto che riuscirete a dare,

Il vostro Sindaco