4 Aprile. Chiusi “0 casi. La striscia si allunga”

Nell’appuntamento quotidiano del sindaco Bettollini, c’è l’annuncio che la striscia positiva di Chiusi, per qaunto riguarda i casi positivi, si allunga di un altro giorno. Zero casi positivi registrati anche oggi, in una giornata che ha visto anche un netto calo dei casi in tutte e tre le provincia della ASL toscana confinante.

1 caso ad Arezzo, 1 nella provincia di Grosseto e 4 a Siena.

Nel corso del messaggio Bettollini si è soffermato, oltre naturalmente sul fermo e continuo appello a non uscire di casa e rispettare le disposizioni, anche sulla speranza che le autorità sanitarie accellerino la realizzazione dei tamponi di verifica sulle persone in quarantena da molti giorni. Ci sono casi che superano il mese ha ricordato il sindaco.

