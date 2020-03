31 Marzo. Sarteano. Il sindaco Landi “Giornata dura. Due positivi in più. Distribuite ai commercianti le mascherine. Stateci vicino”

Aggiornamenti_coronavirus

(Lunedì 31 marzo ore 22.40)

Giornata dura. Ancora non finita.

Al telefono adesso con i vertici Usl per cercare in ogni modo di dare una mano nel reperimento di personale in aiuto ai nostri Infermieri e Operatori Socio Assistenziali che stanno dando l’anima a far tornare le cose.

Non mollate.

Attenti, con tutte le precauzioni. Ma non mollate.

Purtroppo i due tamponi che dovevano essere ripetuti hanno dato esito positivo. Sono quindi 24 gli ospiti positivi. Per 3 di loro è stato necessario il ricovero (due domenica e uno oggi). Sono tutti e tre stazionari ma con difficoltà respiratorie.

Fuori dalla rsa:

7 sono i sarteanesi positivi e in quarantena insieme alle loro famiglie. Tre “storici” e quattro legati alla Casa di Riposo. La gran parte di loro sta bene, zero sintomi o pochi, e oggi ho avuto modo di sentirli tutti personalmente per organizzare sia il ritiro a casa della spazzatura da parte di 6 Toscana, sia la consegna della spesa da parte della Misericordia che voglio ringraziare.

Due di loro sono ricoverati in ospedale ma uno oggi è uscito dalla terapia intensiva. Molto felice. Avanti!

Oggi mi ha chiamato Enrico Rossi.

È stata una telefonata gradita. Molto.

Ho chiesto aiuto. Che Regione e Usl si facciano in 4 per noi. Anche se sono conscio che tutti ci stiamo già facendo in 4 e che la battaglia contro sto virus è impari.

Fuori dal tema Rsa, che non da respiro, abbiamo fatto giunta on line e variato il bilancio per accogliere i 30.000 euro concessi dal Governo per il “bonus spesa” a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Nei prossimi giorni renderemo note tutte le procedure sia per gli alimentari sia per le famiglie che ne vorranno fare richiesta.

Infine, con i nostri vigili, abbiamo distribuito ai commercianti le mascherine della Protezione Civile.

Il Comune c’è. Non si molla.

Ma vi prego di starci vicino. Perché il virus ha attaccato e ha attecchito nel nostro punto più fragile, dove ci sono le persone più fragili ed è e sarà una battaglia davvero difficilissima.

State a casa mi raccomando.

Rimango a disposizione.

A domani e perdonatemi se aggiorno tutti tardi ma meglio non si può.

Francesco Landi

