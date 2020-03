31 Marzo. Chiusi. Bettollini “Nessun nuovo caso. Ma la Regione torni ad informare i sindaci come prima”

Nel consueto appuntamento con l’informazione sulla situazione del coronavirus a Chiusi il sindaco Bettollini stavolta è dovuto partire da una ferma protesta nei confronti degli uffici regionali preposti per quanto riguarda le procedure di informazione verso i sindaci sulla situazione del proprio comune rispetto ai casi di coronavirus.

Pare che le procedure siano state cambiate e per i sindaci ed i comuni è molto più complicato e meno diretto di prima. Per questo motivo il primo cittadino chiusino ha lanciato una vibrata protesta anche a nome degli altri sindaci della zona ed ha chiesto di tornare alle procedure precedenti, che del resto hanno dimostrato di funzionare.

Per quanto riguarda i casi positivi, oggi non si registra nessun caso e quindi dopo un decesso ed una guarigione, il totale dei positivi è di 33 persone. C’è attesa per i risultati dei tamponi fatti alle persone collegate al caso di Montallese.

Riguardo a Gianni Fanfano