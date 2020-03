30 Marzo. Città della Pieve. Risini “Nessun nuovo caso. Chiarimenti sul decreto del Governo”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E DPCM 28 MARZO 2020 ++

Buon pomeriggio a tutti,

sono felice di comunicarvi che anche oggi non registriamo nuovi casi positivi al Covid-19 nel nostro Comune.

A seguito delle richieste di informazione pervenute al Comune da parte della cittadinanza cerchiamo di spiegare, in linea di massima, in cosa consiste il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020.

Le nuove disposizioni prevedono lo stanziamento di 4.7 miliardi totali così divisi:

📍4.3 miliardi non sono risorse aggiuntive ma sono un anticipo, rispetto alla scadenza di maggio, del 66% del “Fondo di Solidarietà Comunale” che già spettava ai Comuni ed era già a bilancio destinato al pagamento di servizi, utenze ecc. delle persone in grave difficoltà economica.

📍I restanti 400 milioni di euro invece sono risorse aggiuntive, che verranno ripartite su tutti gli 8.000 Comuni italiani e saranno destinate a buoni spesa per le persone che sono in grave difficoltà economica.

📍Chiariamo che le risorse che verranno messe a disposizione il Comune non ha la possibilità di destinarle direttamente alle tasche dei cittadini ma sono vincolate esclusivamente all’erogazione di buoni spesa o generi alimentari.

📍Sarà nostra cura predisporre apposita modulistica portandola sollecitamente a conoscenza della cittadinanza, quindi al momento è meglio evitare di uscire di casa per venire a chiedere informazioni a riguardo.

📍I Comuni umbri, in maniera sollecita e coordinata, stanno stabilendo i criteri ed i requisiti per l’ottenimento dei buoni spesa o dei generi alimentari disponibili.

📍Il nostro Comune in modo autonomo ha strutturato un Fondo di Solidarietà, che a breve verrà pubblicato, ove sarà possibile fare donazioni e le cifre raccolte saranno destinate ad aiutare e sostenere tutti i nostri concittadini che per vari motivi, non solo legati all’approvigionamento alimentare, possono trovarsi in difficoltà.

Il Sindaco